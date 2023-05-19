Огневое поражение: как российские «Ураганы» разносят позиции ВСУ

Над прекращением обстрелов столицы ДНР работают военнослужащие группировки «Восток». За прошедшие сутки, как рассказали в Минобороны РФ, в районе Угледара им удалось уничтожить несколько единиц артиллерийских орудий и полторы сотни бойцов ВСУ.