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Огневое поражение: как российские «Ураганы» разносят позиции ВСУ

Огневое поражение: как российские «Ураганы» разносят позиции ВСУ

Над прекращением обстрелов столицы ДНР работают военнослужащие группировки «Восток». За прошедшие сутки, как рассказали в Минобороны РФ, в районе Угледара им удалось уничтожить несколько единиц артиллерийских орудий и полторы сотни бойцов ВСУ.

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