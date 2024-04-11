Жена Александра Петрова выложила редкий личный снимок с супругом

Уже с сентября прошлого года Алаксандр Петров связан крепкими узами брака с Викторией Антоновой. Пара настолько неожиданно объявила о женитьбе, что многие поклонники актёра задумались о серьёзности таких отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии