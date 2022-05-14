Губерниев о вылете Овечкина: «Я совсем не удивлен. У Александра была травма, и в плей-офф он не так ярко играет»

Дмитрий Губерниев не удивился вылету Александра Овечкина из плей-офф НХЛ.  «Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) и в 4-й раз подряд завершили выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда.

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