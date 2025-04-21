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"Бар-ВИПС" в дефиците: приостановлен выпуск единственного зарегистрированного в России препарата на основе бария сульфата

"Бар-ВИПС" в дефиците: приостановлен выпуск единственного зарегистрированного в России препарата на основе бария сульфата

Лекарство используется для проведения рентгеновских исследований ЖКТ и включено в перечень ЖНВЛП.Единственное средство в стране, применяемое для рентгеновского обследования желудочно-кишечного тракта, попало в зону риска дефицита.

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