На Украине обвинили Зеленского в политических чистках

Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский подавляет оппозицию, занимаясь организацией серьезной операции по политической зачистке в преддверии завершения своего срока в марте этого года.
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