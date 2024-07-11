Губернатор Камчатки потребовал увеличить число рабочих на благоустройстве набережной Озерновской косы

Продолжаются работы по благоустройству набережной Озерновской косы в Петропавловске-Камчатском, но их темпы могут значительно увеличиться в связи с решением губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
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