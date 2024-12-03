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Последний потомок Пушкина не может принять снос памятников великому поэту

Последний потомок Пушкина не может принять снос памятников великому поэту

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, 81-летний Александр Александрович Пушкин не может смириться со сносом памятников великому предку на Украине и в Прибалтике, передает РИА Новости.

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