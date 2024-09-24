Правда и действия: Херцог против фэйков, Грановский — за мечту

Немецкий классик кинорежиссуры Вернер Херцог размышляет о фэйк-ньюс, его соотечественник-искусствовед Флориан Иллиес предлагает по-новому взглянуть на творчество романтика Каспара Давида Фридриха, а российская писательница Екатерина Авсянникова соединяет детскую фантастику и научно-популярную литературу о космосе.