Правда и действия: Херцог против фэйков, Грановский — за мечту

Немецкий классик кинорежиссуры Вернер Херцог размышляет о фэйк-ньюс, его соотечественник-искусствовед Флориан Иллиес предлагает по-новому взглянуть на творчество романтика Каспара Давида Фридриха, а российская писательница Екатерина Авсянникова соединяет детскую фантастику и научно-популярную литературу о космосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии