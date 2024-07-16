За последнее время довелось достаточно много прочитать на тему покушения на Трампа.
Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа
Комментарии
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АндрейБорков
Если бы Трампа реально захотели бы завалить, то сделали бы это! Зачем стрелять на каком то сборище? Тем более, что этого "стрелка", ныне околевшего, видели чуть ли не половина собравшихся на этот сходняк. Видел и полицай, что самое интересное, этот полицай ни хрена не сделал, ни кому ни чего не сказал! Это как? Гораздо проще и по тихому было бы грохнуть Трампа на выходе из дома или где то на переходе от офиса до МакДональса или еще где. При чем можно было бы как в упор замочить, так и с крыши соседнего дома, окна или проема какого. Нет выбрано для шоу именно столпотворение на площади и выступление перед толпой. И после этого всякие эксперты утверждают, что покушение было реальным. ДА НУ НА ХЕР!!!! Ни в жизнь не поверю! ВСЕ ЭТО БРЕХНЯ.
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13 час.
лл
лина любимцева
США - криминальное, преступное государство НЕ ТОЛЬКО на мировом уровне, но и угроза для собственных граждан. США управляют ПРЕСТУПНИКИ!!
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12 час.
НП
Наталья Павлова
А в это время предвыборный штаб Байдена придумывает, что бы такое Байдену отстрелить, чтобы поднять его рейтинг 🤭
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10 час.
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