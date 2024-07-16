Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

За последнее время довелось достаточно много прочитать на тему покушения на Трампа.

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Комментарии
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АндрейБорков
Если бы  Трампа реально захотели бы завалить, то сделали бы это! Зачем стрелять на каком то сборище? Тем более, что этого &quot;стрелка&quot;, ныне околевшего, видели чуть ли не половина собравшихся на этот сходняк. Видел и полицай, что самое интересное, этот полицай ни хрена не сделал, ни кому ни чего не сказал! Это как? Гораздо проще и по тихому было бы грохнуть Трампа на выходе из дома или где то на переходе от офиса до МакДональса или еще где. При чем можно было бы как в упор замочить, так и с крыши соседнего дома, окна или проема какого. Нет выбрано для шоу именно столпотворение на площади и выступление перед толпой. И после этого всякие эксперты утверждают, что покушение было реальным. ДА НУ НА ХЕР!!!! Ни в жизнь не поверю! ВСЕ ЭТО БРЕХНЯ.
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13 час.
лл
лина любимцева
США - криминальное, преступное государство НЕ ТОЛЬКО  на мировом уровне, но и угроза для собственных граждан.  США управляют ПРЕСТУПНИКИ!!
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12 час.
НП
Наталья Павлова
А в это время предвыборный штаб Байдена придумывает, что бы такое Байдену отстрелить, чтобы поднять его рейтинг 🤭
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10 час.

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