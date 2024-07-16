Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

АндрейБорков

Если бы Трампа реально захотели бы завалить, то сделали бы это! Зачем стрелять на каком то сборище? Тем более, что этого "стрелка", ныне околевшего, видели чуть ли не половина собравшихся на этот сходняк. Видел и полицай, что самое интересное, этот полицай ни хрена не сделал, ни кому ни чего не сказал! Это как? Гораздо проще и по тихому было бы грохнуть Трампа на выходе из дома или где то на переходе от офиса до МакДональса или еще где. При чем можно было бы как в упор замочить, так и с крыши соседнего дома, окна или проема какого. Нет выбрано для шоу именно столпотворение на площади и выступление перед толпой. И после этого всякие эксперты утверждают, что покушение было реальным. ДА НУ НА ХЕР!!!! Ни в жизнь не поверю! ВСЕ ЭТО БРЕХНЯ.