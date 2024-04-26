Лед тронулся!. Даже если сейчас с ними что-то и порешают, очевидно, что въезд таджикам в Россию категорически затруднится.
Все! Таджиков не пускают в Россию. Всех пускают, а их - нет. Смотрим видео
Комментарии
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Владимир Терентьев
Что - то сомневаюсь. Конкретней бы. Где кого не пустили? Цифры в студию!
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1 час.
Evgenija Palette
Не доживем, дорогой. ( "Всё идет по плану!)... И пока сидит ворон на дереве, а все схвачено жидами, которые заодно с янки в вопросе уничтожения России, будем говорить одни ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА...
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1 час.
Юрий Селиванов
Если это не фейк, то новость замечательная. Аналогичный принцип необходимо применить ко всем гастарбайтерам из средней Азии и Кавказа. Мало того, необходимо выгнать на родину, в их страны/кишлаки, семьи всех гастарбайтеров. Теперь мы видим это наши ВРАГИ.
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46 мин.
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