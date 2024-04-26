Все! Таджиков не пускают в Россию. Всех пускают, а их - нет. Смотрим видео

Владимир Терентьев Что - то сомневаюсь. Конкретней бы. Где кого не пустили? Цифры в студию!

Evgenija Palette Не доживем, дорогой. ( "Всё идет по плану!)... И пока сидит ворон на дереве, а все схвачено жидами, которые заодно с янки в вопросе уничтожения России, будем говорить одни ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА...