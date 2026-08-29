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RT: бойцы отряда «Варяг» показали ролик о борьбе с дронами, сгенерированный ИИ

RT: бойцы отряда «Варяг» показали ролик о борьбе с дронами, сгенерированный ИИ

Бойцы отряда беспилотных летательных аппаратов «Варяг» создали и озвучили с помощью искусственного интеллекта ролик о своей работе.

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