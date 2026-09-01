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Russia Doubles Dark Fleet to Ship LNG to Asia

In just nine months, Russia has doubled the number of opaque-owned vessels that it uses to ship liquefied natural gas from its sanctioned Arctic LNG 2 export project, a Bloomberg analysis of vessel-tracking data showed on Tuesday.

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