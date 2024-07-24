Петербургские вузы лидируют в рейтинге подготовки специалистов по ИИ

Петербургские вузы вошли в топ рейтинга по подготовке специалистов в сфере ИИ. Согласно новому рейтингу, опубликованному Альянсом в сфере искусственного интеллекта, ИТМО, СПбГУ и другие университеты Санкт-Петербурга заняли высокие позиции среди 207 учебных заведений России.
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