Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • natvol1952 володина
    Почему заголовок вводит в заблуждение???Российские семьи ...
  • Степан Капуста
    "О чём это Вы, дяденька Сидор?"Тайгу у Байкала в...
  • Валентина
    Вот логика: если есть одно головотяпство - преступление, так значит и далее можно действовать тупо - преступноТайгу у Байкала в...

Петербургские вузы лидируют в рейтинге подготовки специалистов по ИИ

Петербургские вузы лидируют в рейтинге подготовки специалистов по ИИ

Петербургские вузы вошли в топ рейтинга по подготовке специалистов в сфере ИИ. Согласно новому рейтингу, опубликованному Альянсом в сфере искусственного интеллекта, ИТМО, СПбГУ и другие университеты Санкт-Петербурга заняли высокие позиции среди 207 учебных заведений России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх