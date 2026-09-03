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За рулем

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Недорогие Kia и Hyundai заканчиваются в салонах: какие модели еще можно купить

Недорогие Kia и Hyundai заканчиваются в салонах: какие модели еще можно купить

За первые семь месяцев 2026 года россияне купили 10,9 тыс. автомобилей корейских брендов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34%.

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