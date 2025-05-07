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Царьград

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Суд вынес приговор 12 участникам этнической ОПГ, пойманной с 23 кг наркотиков на Урале

Суд вынес приговор 12 участникам этнической ОПГ, пойманной с 23 кг наркотиков на Урале

Группировка распространяла смертельные вещества сразу в нескольких регионах страны.Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к лишению свободы 12 членов организованной преступной группы, занимавшейся наркоторговлей.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Вышак? Или как всегда 2,5 условно?
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14 час.
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