Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные элиты «сточили» Украину о Россию.
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