В этом фильме бразильские дзюдоисты и борцы джиу-джитсу показывают специальные упражнения по специальной и общей физической подготовке, а также упражнения для развития подвижности в борьбе лёжа.
Дзюдо. Джиу-джитсу. Бразилия. Упражнения СФП и ОФП, а также по развитию подвижности в борьбе лёжа.
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Дмитрий Авенирович
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