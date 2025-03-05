Лукашенко не исключает сближения России и США при Трампе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Марио Науфалу допустил возможность улучшения отношений между Россией и США при президентстве Дональда Трампа, отметив, что такие изменения вполне вероятны в период его руководства.
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