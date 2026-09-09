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Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13

Спасатели обнаружили тело ещё одного альпиниста на месте схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном главке МЧС Росссии.

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