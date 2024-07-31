Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля

Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что соревнования по триатлону, перенесенные из-за загрязненной воды в Сене, состоятся в полном объеме на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.