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Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля

Соревнования Олимпиады-2024 по триатлону с заплывами в Сене состоятся 31 июля

Официальный аккаунт Международного союза триатлона (World Triathlon) на своей странице в социальной сети X сообщил, что соревнования по триатлону, перенесенные из-за загрязненной воды в Сене, состоятся в полном объеме на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

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