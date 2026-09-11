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Впервые в России запустили массовое производство летающих электромашин eVTOL

Впервые в России запустили массовое производство летающих электромашин eVTOL

Аппараты с вертикальным взлетом могут заменить вертолеты В Кемеровской области запустили массовое производство электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) — одноместных воздушных средств нового поколения.

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