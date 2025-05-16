Губернатор Василий Анохин увеличил стипендии смоленским целевикам

Губернатор: Учащиеся-бюджетники Смоленской области уже с 1 сентября смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку Глава региона Василий Анохин принял решение повысить с начала нового учебного года дополнительные стипендии от правительства Смоленской области всем студентам-целевикам учреждений уровня субъекта или муниципалитетов.