Губернатор Василий Анохин увеличил стипендии смоленским целевикам

Губернатор: Учащиеся-бюджетники Смоленской области уже с 1 сентября смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку Глава региона Василий Анохин принял решение повысить с начала нового учебного года дополнительные стипендии от правительства Смоленской области всем студентам-целевикам учреждений уровня субъекта или муниципалитетов.
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