Труженицы агропромышленных предприятий Бобруйщины приняли участие во II Республиканском форуме сельских женщин.

Труженицы агропромышленных предприятий Бобруйщины Людмила Шумская, животновод СПК ´Гигант´, и Ирина Верас, оператор по искусственному осеменению животных ОАО ´Михалевская Нива´, приняли участие во II Республиканском форуме сельских женщин.
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