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В небе над Италией появилось странное кольцо красного цвета: пока его снимали на видео, структура начала двигаться

В небе над Италией появилось странное кольцо красного цвета: пока его снимали на видео, структура начала двигаться

Над городом севера Италии в ночном небе внезапно вспыхнуло огромное кольцо красного цвета. В тот момент местный фотограф Вальтер Бинотто как раз проводил съемку небосвода — он быстро навел камеру на странный объект и переключил ее на видеозапись.

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