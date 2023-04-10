В небе над Италией появилось странное кольцо красного цвета: пока его снимали на видео, структура начала двигаться

Над городом севера Италии в ночном небе внезапно вспыхнуло огромное кольцо красного цвета. В тот момент местный фотограф Вальтер Бинотто как раз проводил съемку небосвода — он быстро навел камеру на странный объект и переключил ее на видеозапись.