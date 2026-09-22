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Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине

Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине.

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