RNAAS: космотелескоп LIFE просканирует планеты у одиночных и двойных звезд

Международная группа астрономов из Швейцарии, Франции, Нидерландов и других стран определила группы планет для поиска внеземной жизни с помощью будущего Большого интерферометра для экзопланет (LIFE) — космического телескопа, предназначенного для анализа далеких космических систем.
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