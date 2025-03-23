Тёплый пол едва ни уничтожил садовый дом под Иркутском

В садовом товариществе «Пролетарий» в Иркутском округе загорелась веранда частного дома. Пожар, площадью 48 квадратных метров, начался из-за короткого замыкания в системе тёплого пола, оставленной включенной без присмотра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.