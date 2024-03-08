Крымчанин извинился перед ветеранами за публикации со свастикой

Житель Крыма принёс публичные извинения за публикации в соцсетях, содержащие нацистскую символику. Как ранее сообщал Telegram-канал «Крымский СМЕРШ» мужчину зовут Алексей Музыка и в отношении него, после задержания, были составлены соответствующие протоколы.
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