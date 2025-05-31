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Царьград

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После обрушения моста Baza напомнила о ДРГ ВСУ в Брянской области

После обрушения моста Baza напомнила о ДРГ ВСУ в Брянской области

За 10 дней до трагического обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области русские военкоры сообщали о возможном присутствии в этом районе украинской диверсионной группы.

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