Владимир Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет

Президент России Владимир Путин считает, что главное — это удовлетворять запросы общества. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву он обсудил успешную работу, экономические и социальные задачи на ближайшие шесть лет, будущее России, отношения с Западом, а также свою роль в истории.