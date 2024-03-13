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ГТРК Татарстан

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Владимир Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет

Президент России Владимир Путин считает, что главное — это удовлетворять запросы общества. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву он обсудил успешную работу, экономические и социальные задачи на ближайшие шесть лет, будущее России, отношения с Западом, а также свою роль в истории.

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