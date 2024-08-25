Источник: Red Bull не пустила Лиама Лоусона в Williams

Источник: Red Bull не пустила Лиама Лоусона в WilliamsGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Williams всерьез рассматривала вариант с заменой Логана Сарджента на Лиама Лоусона в текущем сезоне Формулы 1, сообщает F1-Insider.
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