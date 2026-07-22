Воришка зашёл, взял бутылку водки — и просто ушёл, не заплатив. Продавец обращалась к нему, но реакции не последовало… Макеевка, ул.
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Воришка зашёл, взял бутылку водки — и просто ушёл, не заплатив. Продавец обращалась к нему, но реакции не последовало… Макеевка, ул.
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