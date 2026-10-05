"We cannot allow the division of our society into the "intellectual elite" and the rest"

Against the background of development AI cannot be allowed to divide Russian society into an intellectual elite that has been taught to think, and into people of the second and third plan.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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