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The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

"We cannot allow the division of our society into the "intellectual elite" and the rest"

"We cannot allow the division of our society into the "intellectual elite" and the rest"

Against the background of development AI cannot be allowed to divide Russian society into an intellectual elite that has been taught to think, and into people of the second and third plan.

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