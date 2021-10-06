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Американские сенаторы предлагают выслать 300 дипломатов РФ

Американские сенаторы предлагают выслать 300 дипломатов РФ

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Представители демократов и республиканцев в Сенате США во вторник призвали президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если Москва не позволит расширить американскую миссию в России, выдав больше виз.

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