Американские сенаторы предлагают выслать 300 дипломатов РФ

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Представители демократов и республиканцев в Сенате США во вторник призвали президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если Москва не позволит расширить американскую миссию в России, выдав больше виз.
ВАШИНГТОН (Рейтер) - Представители демократов и республиканцев в Сенате США во вторник призвали президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если Москва не позволит расширить американскую миссию в России, выдав больше виз.
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