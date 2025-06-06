ВСУ наносят удар по зданию суда в Белгороде: губернатор Гладков в опасности Ирэн ОрлонскаяГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил здание суда, которое стало целью атаки со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии