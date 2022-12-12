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Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин отрекся от родни из-за ситуации на Украине

Актер Владимир Гостюхин, известный ролью в культовом сериале «Дальнобойщики» в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» рассказал о том, как перестал общаться с родственниками после начал спецоперации на Украине.

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