Протоиерей Ильичёв: Церковь поддерживает разработку нацпроекта по воспитанию

Протоиерей Дмитрий Ильичёв выразил собственное мнение относительно поручения Президента РФ Владимира Путина о разработке нацпроекта по воспитанию «гармонично развитой личности» с учетом традиционных ценностей, — информирует «Радио 1».
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