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Бункер не спас: «Русская супербомба» выкосила батальон противника

Бункер не спас: «Русская супербомба» выкосила батальон противника

В чем секрет новейшего оружия, которое достает противника из-под земли Более 300 солдат и офицеров ВСУ было уничтожено с помощью объемно-детонирующей бомбы, которую американцы ради пропагандистского эффекта называют «вакуумной».

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Комментарии
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Игорь Прийма
Эх-х-х, такой бомбочкой да по Банковой бы....
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18 час.
EK
Evgeniya Kotlyarova
Не по Банковой, а по МИ 6, центрам кукловодов!
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15 час.
Сергей Андросов
Американский центр по контролю за контролем! Уже смешно!
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15 час.

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