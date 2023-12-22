Юрий Грымов: Я не думаю про зрителя, спектакль должен нравиться мне

Известный режиссер, родившийся в Свиблове, дал интервью «ЗБ» Режиссер, продюсер, сценарист, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в детстве и юности жил на улице Седова, учился в школе № 294 (сегодня это гимназия «Свиблово»), танцевал в ансамблях «Иверия» и «Колхида» на Снежной улице.