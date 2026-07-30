📷❗️Контракт ВМС США с компанией CoAspire на 70 млн долларов по программе CHAOS открывает путь к созданию наземных противокорабельных комплексов большой дальности.
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📷❗️Контракт ВМС США с компанией CoAspire на 70 млн долларов по программе CHAOS открывает путь к созданию наземных противокорабельных комплексов большой дальности.