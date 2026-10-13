Царева: вакцина "Онкорна" может стать доступна в России по ОМС с 2027 года

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Онкорна» с 2027 года планируют включить в перечень, оплачиваемых за счет средств ОМС, заявила председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева.
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