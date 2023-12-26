На заметку Анне Ревенко: Ложь о запрете молдавской ии во времена СССР

У директора «Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией» Молдовы Анны Ревенко уже появилась возможность доказать на практике заявленные цели возглавляемого ею учреждения и развенчать ложь и дезинформацию, которая продвигается при этом на официальном уровне - в парламенте.