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Спички - не игрушка

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Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Война между ХАМАСом и Израилем выгодна России, поскольку отвлекает внимание мира от войны в Украине

Легитимный пишет сегодня: Сразу скажем, мы никого не защищаем и хорошо относимся к Израилю и арабам.

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