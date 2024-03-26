Что такое HDR. Как работает технология и что дает

Вы довольны качеством картинки вашего телевизора? Если нет, то наверное стоит подключить HDR. Рассказываем, что это такое, как работает технология и что даетТехнология HDR – это отличный способ улучшить качество просмотра видеоконтента и насладиться более реалистичным изображением на экране.