Что такое HDR. Как работает технология и что дает

Вы довольны качеством картинки вашего телевизора? Если нет, то наверное стоит подключить HDR. Рассказываем, что это такое, как работает технология и что даетТехнология HDR – это отличный способ улучшить качество просмотра видеоконтента и насладиться более реалистичным изображением на экране.
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