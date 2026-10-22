МОСКВА, 22 октября, ФедералПресс. Медицине известно немало заболеваний, которые для России считаются экзотическими: их возбудители не встречаются в местном климате, попадают в страну с зараженными туристами и не способны размножаться в российских условиях.
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