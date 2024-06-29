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На милитаризме далеко не уедешь. Европейские либералы заимствуют риторику консерваторов

На милитаризме далеко не уедешь. Европейские либералы заимствуют риторику консерваторов

За новоиспечённым венгерским политиком маячат уши британских спецслужб Как я и полагал с самого начала, главным итогом прошедших в этом месяце выборов в Европарламент стали не их результаты, распределение мест или даже выбор нового-старого главы Еврокомиссии, а та тенденция или, как сейчас принято говорить, политический тренд общественных настроений в Европе, который определялся в ходе голосования.

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