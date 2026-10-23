© Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOMМагнитный конструктор — одна из самых опасных игрушек для детей: если ребенок проглотит несколько магнитных деталей, то возможен захват между ними стенки желудки или кишечника, в результате чего возникают перфорации, что может закончиться перитонитом, — рассказала «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-командир ВСУ ...
- ВМ Военэксперт Данды...
- Актриса Волкова з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым