© Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOMМагнитный конструктор — одна из самых опасных игрушек для детей: если ребенок проглотит несколько магнитных деталей, то возможен захват между ними стенки желудки или кишечника, в результате чего возникают перфорации, что может закончиться перитонитом, — рассказала «Газете.