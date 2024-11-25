Штраф за отсутствие полиса ОСАГО возрастет в шесть раз

Фото: avtospravochnaya.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что Государственная Дума Российской Федерации в настоящее время находится в процессе рассмотрения нового законопроекта, который предполагает значительное увеличение штрафных санкций за управление транспортными средствами без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).