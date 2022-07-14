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В Мариуполе «Азовмаш» и комбинат им. Ильича восстановят через год

В Мариуполе «Азовмаш» и комбинат им. Ильича восстановят через год

Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко считает, что металлургический комбинат имени Ильича и машиностроительный завод «Азовмаш» восстановят не раньше лета 2023 года.

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