Донбасс Сегодня

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Российский политолог назвал фаворита в гонке преемников Путина, рассказал о «народной» проблеме Медведева и «трезвователе», намекнул на Екатерину III

Российский политолог назвал фаворита в гонке преемников Путина, рассказал о «народной» проблеме Медведева и «трезвователе», намекнул на Екатерину III

Кремль сознательно выдвигает на «линию огня» московского градоначальника и так же сознательно выводит оттуда премьер-министра Михаила Мишустина, видя в нем возможного преемника на посту главы российского государства.

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